Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kaymakamlığına vekalet eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, bölgemizde yaşanacak olan yüksek ısı ve nem yüzünden ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirtti.

Ormanlık alanlara girişler yasak

Yüksek hava sıcaklıları ve nem yüzünden orman yangınları riskinin çok yüksek olduğunu ifade eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy “ Bu riskli süreç de ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bu konuda kontrolleri en yüksek seviyelere taşıdık. Cami ve belediye hoparlörlerinden sık sık bu konuda uyarı anonsları yapılıyor. Herhangi bir yangın çıkışlarında çıkış nedenini ve faillerini mutlaka yakalıyoruz. Vatandaşların bu konuda yetkili kişilere yardımcı olmasını istiyoruz. Piknik yapmak yasak olduğu gibi doğal olarak mangal yakılması da yasak. Bu yasaklara uymayan vatandaşlara kabahatler kanuna göre Bin 500 lira para cezası kesiliyor. Tarlalarda vatandaşların anız yakmaları da yasaklandı. Bu konuda çiftçilerimizin de dikkatli olmalarını istiyoruz. Birçok yangın bu anız yakmaları yüzünden çıkıyor.”

-Çarşamba gününe dikkat

Hava tahminlerine göre 26 Temmuz Çarşamba günü son yılların en sıcak günü olacağını ifade eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy “ Çarşamba günü hava sıcaklıklarının son yılların rekorunu kıracağı biliyor. Vatandaşların Çarşamba günü özellikle Güneş ışınlarının Dünya’ya dik olarak geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Özellikle kronik rahatsızlığı olan hastalar o gün çok dikkatli olsunlar” dedi.