Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ülke genelinde sürdürülen “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Bilecik İl Müftülüğü'nce kız öğrencilere yönelik düzenlenen Yatılı Yaz Kur’an Kursu Kampı sona erdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda 50 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Yatılı Yaz Kur’an Kursu Kampı'nda 14 günlük eğitim tamamlandı.

Programa katılarak kampın tüm süreçlerinde görev alan Müftülük görevlilerini, öğrencileri ve velileri tebrik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Yatılı Yaz Kuran Kursu Kampımızın çocuklarımıza her alanda katkı sağladığını ve bir ömür boyu hayatlarında kullanacakları faydalı bilgileri öğrenmelerine vesile olduğunu gördük. İnşallah seneye erkek çocuklara yönelik de bir kamp planlayacağız. Öncelikle siz anne babalara teşekkür ediyorum, çocuklarınızı 14 günlük yoğunlaştırılmış eğitim verdiğimiz kursumuza gönderdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

İl Müftü Yardımcımız Aysel Hacıömeroğlu, seneye kız ve erkek çocuklara yönelik kamp programlarının olacağını belirterek, kurslara ve camilere gelen öğrencilere, kamplara yönlendiren anne ve babalara; sabırla, şefkatle yol gösteren değerli hocalarına şükranlarını sundu.

Programda öğrenciler, kampta öğrendikleri bilgilerle beraber Kuran ı Kerim ve Hadisi Şerifleri okuyarak çeşitli gösteriler yaptılar.

Kampa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.