Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sanat ve siyaset camiasından çok sayıda insanın katıldığı törende kızı Ceren Önder ve kardeşi Ali Fuat Önder taziyeleri kabul etti. Sırrı Süreyya Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde salona getirildi. Önder’in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder’in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü.

Ceren Önder babasına yazdığı mektubu okudu

Törende konuşan Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder, hastalığı döneminde babasına yazdığı mektubu okuyarak, "Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalinin kaybolduğu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusumdu. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Ben babalığına çok doydum. Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım. Şimdi öfkelenmek istiyorum. ‘İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız ameliyat da olacağım, iki haftada ne olacak’ demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Yapamıyorum. Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olan bir babayı sen istemezdin demişti. Sana öfke duyanlar için ‘yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi bu, sakın içinde nefret biriktirme’ diyordun. Doğduğundan beri yoksulluk içinde, yoksunluk içinde geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan, kimseden bir şey istemeden, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Artık dinlen turna kuşum, biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız" şeklinde konuştu.

"Sevene de sövene de selam olsun derdi"

Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ise, "Evet malı mülkü yoktu ama arkada dağlar gibi sevenleri bize bıraktı. Bir muradı vardı, o da barış. Sizleri gördükten sonra bunun bir şekilde vücut bulacağına inancım sonsuz. Kendisi şu an burada olsaydı size şöyle bir veda ederdi; sevene de sövene de selam olsun derdi" ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sırır Süreyya Önder’in barış sürecine sağladığı katkıyı hatırlatarak, "Sana söz barışın tohumlarını fidelere dönüştüreceğiz, rengarenk çiçek bahçelerine dönüştüreceğiz. Anadolu hakettiği barışa hep birlikte kavuşacak. Burada yürekten inandığın halkların kardeşliği bu topraklarda mutlaka yaşam bulacak" diye konuştu.