Olay 07.00 sıralarında Çiftlik mahallesindeki bir evde meydana geldi. Aile, uykuya dalan 3 aylık bebekleri Yunus K.'yı beşiğe yatırdı. Sabah uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğinin ölümünü tespit etti. Bebeğinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT