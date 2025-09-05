Bilecik’in Gölpazarı ilçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç yaz spor okulları kapanış programında ok atarak hedefi 12’den vurdu.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Burak Sancar ve çok sayıda davetli, Gölpazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen programa katıldı. Gölpazarı İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, yaz boyunca farklı branşlarda ter döken genç sporcular hünerlerini sergiledi. Sporcuların heyecanına ortak olan Kaymakam Kılıç, gençlerin azmini, disiplinini ve başarılarını tebrik ederek, sporun önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Kılıç, "Spor; sadece bir yarış değil, aynı zamanda kardeşlik, dostluk ve geleceğe umutla bakmaktır. Gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.