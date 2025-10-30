Türkiye’nin su ürünleri üretiminde ve tedarikinde en kritik bölgelerden biri olan Ege’de, balıkçı tekneleri sezonu verimli geçirmesine rağmen ciddi bir darboğazla karşı karşıya. Bölgedeki tekne sahipleri, denizde avcılığı sürdürecek nitelikli tayfa eksikliğinin giderek büyüdüğünü belirtiyor.

Balıkçı gemilerinde kaptan ve yardımcılarının yanı sıra avın sorunsuz ve güvenli ilerlemesini sağlayan tayfalar, sektör için kritik öneme sahip. Ancak gençlerin deniz yerine karadaki iş alanlarını tercih etmesi nedeniyle sektörde nitelikli personel bulmak giderek zorlaşıyor. Teknelere sağlanan yatak, günlük üç öğün yemek ve sezon sonu prim gibi olanaklara rağmen, güverte ekipleri giderek azalıyor.

“Asgari Ücretin 3-4 Katı Maaş Veriliyor Ama Gençler İstemiyor"

Su Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, balıkçılık sektöründeki iş gücü kaybının alarm verdiğini belirterek, nitelikli tayfaların tekneler arasında yüksek ücret teklifleriyle transfer edildiğini aktardı. Aksoy, mevcut tabloyu şu sözlerle ifade etti :

“Tayfa olmadan hiçbir teknenin sefere çıkma şansı yok. Şu an ödenen maaşlar asgari ücretin kat kat üzerinde. Yatacak yer, yemek ve sezon sonu prim dahil tüm imkanlar sunuluyor. Buna rağmen gençler masa başı işleri tercih ediyor. Bu durum saha da büyük bir açık oluşturuyor.”

Denizin Kuralını Bilen Azalıyor: Tecrübeli Tayfalar Yaşlanıyor

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’nda faaliyet gösteren tekne sahiplerinden Mustafa Baran, aileden gelen mesleğin sürdürülmesi için yeni iş gücüne ihtiyaç duyduklarını ancak yetişmiş tayfa bulmanın giderek zorlaştığını açıkladı. Baran, işe deneyimsiz kişilerin alındığını ve onları eğitmek için uzun süre uğraşmak zorunda kaldıklarını söylerken, maaşlar 80 bin TL’ye ulaşsa da personel açıklarının kapanmadığını vurguladı.

Yaklaşık 30 yıldır sektörde çalışan tayfa Salih Peşmen ise mesleğin zorluklarına rağmen kazancın yüksek olduğuna dikkat çekti. Peşmen, başlangıç maaşlarının 70 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

Yetkililer ise iş gücü sorununa çözüm bulunamazsa su ürünleri tedarik zincirinde aksaklıkların yaşanabileceğini belirterek, gözlerin alınacak önlemlere çevrildiğini aktardı.