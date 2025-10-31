Sabah saatlerinde gram altın 5610 liradan alınırken, 5708 liradan satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5130 lira, satış fiyatı ise 5387 lira seviyesinde.

14 ayar altın 3098 liradan alınıp 4199 liradan satılıyor.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 9193 liradan alınırken, 9312 liradan satılıyor.

Eski çeyrek altın ise 9119 liradan alınıp, 9255 liradan işlem görüyor.

Yarım altın 18 bin 385 liradan alıcı buluyor, satış fiyatı 18 bin 612 lira olarak kaydedildi.

Tam altın ise 36 bin 658 liradan alınıyor, 37 bin 076 liradan satılıyor.