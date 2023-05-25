Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım sergisine katıldı.

İlçedeki okul ve kurumların yıl boyunca hazırlamış olduğu çalışmalardan oluşan ‘Gençlik Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım Sergisi’ne katılan Kaymakam İlyas Memiş sergiyi gezerek ilgili bilgiler aldı.

Ören meydanında düzenlenen sergiye Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı vekili Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.