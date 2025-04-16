Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir’ de düzenlenen okul sporları tenis turnuvasında minikler ve küçükler tenis turnuvasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Kaymakamımız İlyas Memiş, minik kızlarda 8 Eylül İlkokulu adına turnuvaya katılan ve il birincisi olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyaret programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, 8 Eylül İlköğretim Okulu Müdürü Hamdi Bakırlı, Okul Müdür Yardımcısı Duygu Görkem Başaran ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA