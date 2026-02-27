Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, Okul Sporları Yıldız Kızlar Futsal grup maçını yerinde takip etti.

Meliha Ercan Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu arasında oynanan karşılaşmayı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız tribünden izledi. Karşılaşma boyunca sporun birleştirici gücü ve centilmenlik ön planda olurken, öğrenciler sergiledikleri azim ve mücadele ile takdir topladı. Maç sonunda sporcuları tebrik eden Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, gençlerle bir süre sohbet etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 'Gençlerimizin sporla iç içe olması bizleri gururlandırıyor. Sahada gösterdikleri mücadele ve centilmenlik takdire şayan. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.