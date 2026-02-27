Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü heyeti Bilecik'te incelemelerde bulundu.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Kalite ve Hizmet Planlama Daire Başkanı Bayram İnce ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ömür Göktürk, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte Bozüyük ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde çocuklar ve personelle bir araya gelerek yürütülen hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında tadilat süreci tamamlanan iki yaşam evinde de incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların, çocuklara sunulan hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği bildirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Çocuklarımızın daha güvenli ve nitelikli ortamlarda hizmet alabilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle ilimizdeki hizmet standartlarını daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz' dedi.