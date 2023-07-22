Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaymakam Alper Taş, Bayramiç elması ürünlerinin tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için öneme sahip olan soğuk hava depolarında incelemelerde bulundu.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Kazdağları eteklerindeki Bayramiç ilçesinde tescilli Bayramiç elması ürünlerinin tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için büyük öneme sahip olan soğuk hava depolarını ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Çobanoğlu ile birlikte, Meyve Paketleme, Boylama ve Soğuk Hava Tesisini ziyaret eden Kaymakam Alper Taş, tesisin işleyişi ve çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Tesis yöneticileri, yapılan çalışmaları ve soğuk hava depolama süreçleri anlattı.