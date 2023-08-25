Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine atanan Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı’yı veda ziyaretinde bulunarak yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine atandı. Kartepe Kaymakamlığı görevine 2022 Ağustos ayında başlayan Ömer Hilmi Yamlı, görev süresi boyunca Kartepe’ye hizmetlerde bulundu. Yayınlanan kararname sonrasında Başkan Kocaman görev yeri değişen Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Kocaman, "Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine atanan İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’ya Kartepe’ye kattığı değerlerin yanı sıra dostluğu için ayrıca teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Görev süresi boyunca Kartepe için yapılan çalışmalardaki ortak ruh ve etkin iş birliği için Başkan Kocaman’a teşekkür eden, çalışmalarında başarılarının devamını dileyen Kaymakam Yamlı ise "Güzel ülkemizin her yeri birbirinden kıymetli ve özeldir. Kartepe, sıcakkanlı içten insanlarıyla, doğal güzellikleriyle gönlümüzde özel bir yere sahip olmuştur. Asıl önemli olan bu kubbede hoş bir sada bırakabilmek. Bu da yapılan hizmetlerle bırakılan eserlerle mümkündür. Kartepe halkına ve birlikte çalıştığımız değerli mesai arkadaşlarıma sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum" dedi.