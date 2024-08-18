Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına yönelik kurs hizmeti, öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.KAYSERİ (İGFA) - altyapı, imar ve şehircilik gibi rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği çalışmalarında da beğeni toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesiminden vatandaşları memnun etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda KAYMEK tarafından sunulan KPSS kurs hizmeti alan öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi’ne, söz konusu kurs hizmeti nedeni ile teşekkür ettiler.