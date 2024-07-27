Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, üniversite adaylarına YKS tercih sürecinde sunduğu ücretsiz danışmanlık merkezi gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve mesleki kurslarda kentin 6’ncı üniversitesi niteliğinde faaliyet gösteren kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., uzman eğitimci kadrosu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime verdiği önem doğrultusunda hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, öğrenci dostu hizmetleri ile takdir toplayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK birimi marifetiyle okula destek ve sınava yönelik ücretsiz kurslarının yanı sıra tercih süreçlerinde de öğrencilere katkı sağlıyor.

Bu kapsamda KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yoğun bir maratonu Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin ücretsiz kurs ve rehberlik hizmetleri ile daha rahat bir şekilde tamamlayan ve üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin doğru tercih yapabilmesi için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve ailelerine yönelik ücretsiz danışmanlık için Hunat Hatun Medresesi, KAYMEK İhtisas Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi olmak üzere üç merkezde hizmet veriyor.

Hunat Hatun Medresesi’nde KAYMEK’in uzman eğitimci kadrosundan destek alan üniversite öğrencisi adaylar, bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Tercih yapacak adaylardan Elif Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyonundan sosyal medya hesabı üzerinden haberdar olup geldiğini belirterek, “Bugün geldim ve burada çalışan güler yüzlü görevlilerden çok memnun oldum, bizlerle çok iyi ilgilendiler, çok teşekkür ederim” dedi.