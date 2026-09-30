Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 553,97 TL, satış fiyatı ise 6 bin 632,35 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 5 bin 992,46 TL’den alınırken 6 bin 196,16 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 599,18 TL, satış fiyatı ise 4 bin 798,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 738 TL, satış fiyatı 10 bin 811 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 540 TL’den alınıp 10 bin 619 TL’den satılıyor.

Yarım altın 21 bin 476 TL alış ve 21 bin 615 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altının alış fiyatı ise 42 bin 820 TL, satış fiyatı 43 bin 105 TL olarak kaydedildi.