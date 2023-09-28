Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan su tesisatçısı hayatını kaybetti.

Olay Kulaca mahallesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Akçasu deresi mevkiinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde meydana geldi. Mesut Öztürk(52), su tesisatı işini yapmaya başladı. Su borularını birbirine bağlamak için kaynak yaparken, kaynak makinesindeki kaçak akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi