Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’da tamamladığı çalışmalar ile Uzunalan Mahallesi’ne hizmet eden içme suyu hattına 400 metrelik yeni hat ilavesi yaptı. Yeni hat sayesinde vatandaşlar uzun yıllar su sorunu yaşamayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan Kaynarca Uzunalan Mahallesi’ne kısa sürede çözüm oldu.

Bölgede imalatını tamamlanan 400 metrelik yeni hat ile Uzunalan Mahallesi sakinleri içme suyu sorunu yaşamayacak.

Kısa sürede inşa çalışmaları tamamlanan hattın abone bağlantıları da SASKİ ekipleri tarafından yapıldı. Kurumdan yapılan açıklamada ise, yeni hattın bölge halkına hayırlı olması temennilerinde bulunuldu.