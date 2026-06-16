Konuşmasına Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisiyle başlayan Taban, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

Bursaspor’un şampiyonluğunu bir kez daha kutlayan Taban, yeşil-beyazlı kulübün yeni sezonda da başarılı bir dönem geçirmesini temenni etti. Taban, her zaman Bursaspor’un yanında olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sonu LGS’ye giren öğrencilere de başarı dileklerini ileten Taban, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlere de başarılar diledi.

A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı karşılaşmaya da değinen Taban, alınan sonucun üzüntü oluşturduğunu ancak önümüzdeki maçlarda milli takımın güzel başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Babalar Günü dolayısıyla tüm babaların gününü kutlayan Taban, fedakârlıkla çalışan babalara sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Taban, konuşmasını mecliste alınacak kararların Bursa ve Bursalılar için hayırlı olması dileğiyle tamamladı.