Haziran Ayı Olağan Meclis İkinci Oturumu’nda söz alan CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi için belirlenen Kayapa bölgesinin uygun olmadığını savundu.

30 Ağustos, Kayapa, Kuruçeşme ve Tahtalı mahalle muhtarlarının da takip ettiği toplantıda konuşan Akbulut, yer seçimi sürecine ilişkin daha önce farklı üniversiteler tarafından hazırlanan raporları hatırlattı. Raporlar arasında çelişkiler bulunduğunu dile getiren Akbulut, bazı çalışmalarda Kayapa’nın öncelikli alan olarak gösterildiğini, bazı değerlendirmelerde ise farklı alternatiflerin öne çıktığını belirtti.

Akbulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un TBMM’ye verdiği yazılı yanıta da dikkat çekti. Söz konusu yanıtta, Yenikent–Hamitler–Kayapa düzenli depolama alanının doluluk oranının yaklaşık yüzde 80’e ulaştığı ve mevcut alanın artık şehir içinde kaldığı ifade edilmişti.

Mevcut planın kesinleşmiş ve tüm alternatifler tüketilmiş gibi sunulmasına tepki gösteren Akbulut, kararın hâlâ tartışmalı olduğunu söyledi.

Eleştirilere yanıt veren AK Parti Meclis Üyesi Ecehan Mertoğlu Tan ise sürecin teknik analizler ve yasal mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Tan, daha önce alınan yargı kararları doğrultusunda planda gerekli revizyonların yapıldığını ifade etti.

Görüşmelerin ardından ilgili madde, CHP grubunun ret oyuna karşılık AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.