Bursa Yenişehir Havalimanı'nda ticari faaliyet göstermek isteyen girişimciler için yeni bir kiralama süreci başlatıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), yolcu yoğunluğunun bulunduğu terminal alanında yer alan kafeterya işletmesini açık ihale yöntemiyle kiraya vermeye hazırlanıyor. Havalimanında hizmet vermek isteyen işletmeciler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen ihale kapsamında başvurular bu ay sonunda alınacak.

Yolcu bekleme salonunda bulunan ticari alanın kiralanmasıyla birlikte hem yolculara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi hem de havalimanındaki ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yenişehir Havalimanı'ndaki Ticari Alan Kiraya Verilecek

DHMİ tarafından yayımlanan duyuruya göre Bursa Yenişehir Havalimanı iç ve dış hatlar yolcu bekleme salonunda yer alan 56 metrekare büyüklüğündeki kafeterya alanı işletmeye açılacak. Terminal içerisinde konumlanan ticari alan için açık ihale yöntemi uygulanacak.

Belirlenen kira bedeli aylık 42 bin 600 lira olarak açıklanırken, kiralama işlemi yıl sonuna kadar geçerli olacak sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek. Böylece havalimanı içerisinde yiyecek ve içecek hizmeti sunmak isteyen işletmeler için yeni bir yatırım kapısı açılmış olacak.

Başvurular İçin Geri Sayım Başladı

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirlenen tarihe kadar gerekli evrakları eksiksiz şekilde hazırlamaları gerekiyor. Başvurular Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü'ne yapılacak ve belirtilen saatten sonra teslim edilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacak.

Yetkililer, başvuru sürecinde posta yoluyla gönderilen belgelerin kabul edilmeyeceğini vurgularken, evrakların doğrudan ilgili birime teslim edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Geçici Teminat Şartı Bulunuyor

Kafeterya işletmesini kiralamak isteyen katılımcıların ihale öncesinde geçici teminat yatırmaları gerekiyor. İhale şartnamesinde yer alan düzenlemeye göre isteklilerden 150 bin lira tutarında geçici teminat talep edilecek.

Bu uygulama ile ihaleye katılacak adayların yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki yeterliliklerinin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Şartname Ücret Karşılığında Temin Edilebilecek

İhale sürecine katılmayı planlayan işletmeler, şartname ve sözleşme taslağını DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü'nden temin edebilecek.

Başvuru yapmadan önce teknik ve idari şartların detaylı şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çekilirken, şartname bedelinin bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

İhale Aynı Gün Gerçekleştirilecek

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihale, 29 Haziran 2026 tarihinde Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü'nde yapılacak. Açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek süreçte katılımcılar tekliflerini komisyon önünde sunacak.

Terminal içerisinde yer alan ticari alanın konumu ve yolcu trafiği göz önüne alındığında, ihalenin işletmeciler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Özellikle havalimanlarında faaliyet göstermeyi hedefleyen kafe ve yiyecek-içecek sektöründeki firmaların sürece yakın ilgi göstermesi öngörülüyor.

DHMİ İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest

İhale ilanında dikkat çeken ayrıntılardan biri de sürecin kamu ihale mevzuatından bağımsız şekilde yürütülecek olması oldu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin bu kiralama işlemini kendi yönergeleri çerçevesinde gerçekleştireceği belirtilirken, kurumun ihaleyi yapıp yapmama konusunda serbest olduğu ifade edildi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda yer alan kafeterya alanının kiraya verilmesiyle birlikte terminaldeki hizmet çeşitliliğinin artırılması ve yolcuların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesi hedefleniyor. Ticari açıdan önemli bir lokasyonda faaliyet göstermek isteyen yatırımcılar için ihale, dikkat çeken fırsatlar arasında yer alıyor.