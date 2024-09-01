Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelaleleri’ni ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin insan odaklı hizmet vizyonunu en iyi şekilde ortaya koyan Başkan Büyükkılıç, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere kentin tüm dinamikleri ile dayanışma içerisinde Kayseri’nin dokunmadık köşesi kalmaması için gayretlerini büyük bir özveri ile sürdürüyor.

Bu çerçevede, Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri’nin turizm, tarım ve hayvancılık ile halıcılık gibi pek çok alanda marka değerlere sahip ilçesi Yahyalı’nın Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a ziyaret kapsamında, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yıldız, Ahmet Sarıkaya ve Ahmet Kahveci, eşlik etti.

Şelaleler diyarı Yahyalı’da ilk olarak Göksu Şelalesi’ni ziyaret eden Büyükkılıç, eşi ve Akar ile beraberindekiler yenilenen sallanan köprü ve doğa harikası şelale çevresinde incelemelerde bulundular.

Başkan Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ve beraberindeki heyet daha sonra dünyaca ünlü Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’nden Güney Şelale ve Elif Şelalesi’ne geçti.

Beş tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yükseklikleri 30 ile 70 metre arasında değişen 7 şelaleden Güney Şelalesi ziyaretinin ardından, Büyükkılıç, Akar, Üzüm ve milletvekilleri, Elif Şelalesi’nde Kapuzbaşı Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Başkan Büyükkılıç, yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Daha güzel hizmetlerle sizi buluşturmak bizim asli görevimiz" dedi.



TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise cennet vatanın bir başka cennet köşesinde olmanın heyecanın yaşadıklarını dile getirerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde 85 milyon tek yumruk, tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz ve çok daha rahat, çok daha güzel günlerde, Allah’ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla, gayretle yaşayacağız" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve heyetini dünyaca ünlü Kapuzbaşı’nda görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de “Niagara Şelalesi’nden sonra Dünya’nın ikincisi, 70 metreden akan bir şelale. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Başkanımıza, 41 mahallemiz adına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Dikme yolundan Kapuzbaşı’na kadar olan yolu, kızacağını biliyorum ama Dr. Memduh Büyükkılıç Bulvarı olarak, gönlümden koydum adını. Sağ olsun emek verdiler, Büyükşehir Belediye Başkanımız görmüş olduğumuz konforu sağladılar. Biz de ona teşekkür etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Öztürk, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a da teşekkür ederek, “Sağ olsun, bu ülkeye terörle mücadele de çok büyük emekleri geçmiş, bizim bir değerimiz, gururumuz hem de Kayseri milletvekili olmasından son derece mutlu olduğumuz Hulusi Paşa’mız da burada, kendilerine sizler adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Öte yandan Yahyalı ilçesi Büyükçakır Mahallesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, burada mahalleli ile bir araya gelerek çocuklar ve gençlere forma dağıttı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe teşkilatı ile iş birliği halinde, ‘biz bir takımız’ sloganı ile mahallelerde forma dağıttıklarını belirterek, “Biz bir takımız derken bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla biz bir takımız. İlçe başkanımıza ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar da ilgi, alakaları ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.