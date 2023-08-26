Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla öğrenci ve genç dostu faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi öğrencilerini Çanakkale’ye yolcu etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasa, milli değerlere sahip çıkarak bu zenginlikleri gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak doğrultusunda birçok çalışmaya imza atıyor. Bu kapsamda gençlere verdiği özel önem çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi öğrencilerini destan şehri Çanakkale’ye gönderdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale şehitliğine yolcu edilen öğrenciler, tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Çanakkale’yi rehber eşliğinde gezecek.

Çanakkale gezisine katılan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi önünden, öğrencilerin ailelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erkan Küp uğurladı.

“BİZ BURADA BAŞKANIMIZIN SELAMINI VE HAYIR DUALARINI GENÇLERİMİZE İLETTİK”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla burada bulunan gençleri Çanakkale’ye yolcu etmek üzere toplandıklarını ifade ederek, “Gençlerimiz orada Çanakkale ruhunu teneffüs edecekler. İnşallah şehitlerimizin olduğu beldelerde bizlere dua edecekler ve manevi iklimde de bu vatanın topraklarını ne şekilde korumuşlar, bizlere ne şekilde emanet etmişler, onun bilincini ve şuurunu alacaklar. Biz burada başkanımızın selamını ve hayır dualarını gençlerimize ilettik. Onları buradan yolcu ediyoruz. Hayırla kazasız, belasız gidip gelsinler. Bu şekilde gençlerimizi, öğrencilerimizi ve başarı gösteren gençlerimizi ödüllendirmek maksadıyla bu tarz etkinliklere devam edeceğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN ÖNCELİKLE ALLAH RAZI OLSUN”

Çanakkale’ye gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi’nin önünde toplanan öğrencilerden biri olan Ahmet Ersan, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdan öncelikle Allah razı olsun. Bu gezide inşallah Türk tarihinin şuurlarına tekrardan varmak, şehitlerimize dua etmek maksadıyla ve bilinçlenmek için gidiyoruz. İnşallah biz de vatanımızla ilgili birkaç bir şeyler öğrenebilirsek ne âlâ. İnşallah öğrenenlerden oluruz. Tekrardan belediye başkanımızdan ve Kayseri Büyükşehir Belediye’mizden Allah razı olsun” dedi.

“ZAMANINDA ATALARIMIZIN DESTAN YAZDIĞI BELDELERİ GEZMEK BİZLERE DE NASİP OLDU”

Gençlerden Mehmet Salih Korkmaz ise “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bu geziden ötürü teşekkür ediyorum. Zamanında atalarımızın destan yazdığı beldeleri gezmek bizlere de nasip oldu. Allah razı olsun” diye konuştu.

Çanakkale Gezi programı kapsamında düzenlenen etkinlikle öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşayacak ve Çanakkale’nin tarihini koklayacak. Gençler gezide rehber eşliğinde şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’yi gezecek.