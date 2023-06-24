Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Başkan Yalçın, Mayıs ayında Kayseri’nin 327 milyon 996 bin dolarlık ihracat, 154 milyon 101 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirdiğini belirterek, “İhracat rakamlarında yaşanan düşmeye karşın Kayseri’nin ihracatının ithalatını karşılamadaki güçlü duruşu sürmektedir.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımız 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 102 milyar 476 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 8,8 artarak 158 milyar 498 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Mayıs ayı ithalat rakamı ise 34 milyar 186 milyon dolar olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin ihracat ve ithalat oranlarına da değinen Başkan Yalçın, “Kayseri, Mayıs ayında 327 milyon 996 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, şehrimizin ilk 5 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 513 milyon 369 bin dolar civarında olmuştur. Kayseri’nin 2022 yılı ilk 5 aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 641 milyon 15 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamları karşılaştırdığımızda 2023 yılı ilk 5 aylık ihracatımızda önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9’luk bir düşüş olduğu görülmektedir. Kayseri’nin 2023 yılı Mayıs ayı ithalatı 154 milyon 101 bin dolar olmuş, ithalatımız 2023 yılı ilk 5 ayında 679 milyon 856 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılı ilk 5 aylık ithalat rakamının 869 milyon 858 bin dolar olduğuna baktığımızda, ithalat rakamımızda da ciddi bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir.” diye konuştu.

İhracat ve ithalat rakamlarında önceki aylarda gerçekleşen düşme eğiliminin devam ettiğine işaret eden Başkan Yalçın, “Açıklanan dış ticaret rakamları, Türkiye olarak küresel ekonomilerdeki resesyondan etkilendiğimizi göstermektedir. Ekonomimizin dinamiğini sağlayan ihracatımızı güçlü kılabilmek için yeni pazarlara ulaşmamız ve ürün çeşitliliğimizi artırmamız gerekmektedir.” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “Kayseri olarak yüzde 100’ün üzerinde dış ticaret fazlası verdiğimizi düşündüğümüzde, küresel ekonomideki durgunluğa takılmadan ihracattaki hedeflerimize ulaşmak için daha çok gayret göstermeliyiz. Bu bakımdan devletimizin sağlayacağı teşvikler ve diğer avantajlarla daha iyi noktalara geleceğimize olan inancımız tamdır. Türkiye ve Kayseri bu rakamları aşabilecek ve ihracatta yeni rekorlar kırabilecek kabiliyet ve güçtedir.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, böylesine zor bir dönemde ihracat yapan tüm firmaları kutladı ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.