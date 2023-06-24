TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Sağlık çalışanlarına bir vefa borcumuz var.” dedi.Herkes Duysun( BURSA İGFA)

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında kabul eden AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın burada Herkes Duysun Muhabiri Reyhan Özbakır’a açıklamalarda bulundu.

Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde ciddi emekleri olduğunun altını çizen AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Sağlık çalışanlarına bir vefa borcumuz var. Dünyanın sıkıntılar ve problemler içinde atlattığı bir pandemi süreci var. Ülkemizin, emin olun sağlık çalışanlarımızın özverisi sayesinde yaşam kalitesini çok düşürmeden atlattığı bir süreç… Avrupa bunu yaşayamadı, Amerika bunu yaşayamadı, çok gelişmiş olduklarını iddia eden ülkeler bunu yaşayamadı ama bizim ülkemiz hamdolsun buna hazırdı. Şehir hastanelerini biz devreye soktuktan sonra pandemi zuhur etti. Bunlar devreye girmemiş olsaydı belki biz de çok zorluklar yaşayabilirdik.” dedi.