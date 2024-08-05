Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Yamula Barajı'nın kıyısına yaptırılan ‘Su Sporları Merkezi’, görkemli bir törenle açıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan Kuşçu Marina’da düzenlenen açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, AK Parti ve MHP yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, su sporları merkeziyle spor şehri olan Kayseri’de su sporlarının her çeşidinin yapılacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise belediyecilik faaliyetlerinde 7’den 70’e herkese hitap eden ve sıra dışı hizmetler yaptıklarına dikkat çekerek, “Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’ya, Tatil köyü kurduk ve piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Bundan sonra inşallah 'Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da su sporları merkezinin önemine değinerek, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Kayseri’de gerçekten muhteşem şeyler oluyor. Özellikle Kayseri’de su sporları alanında bambaşka şeyler yapılıyor. Bir ay içerisinde rafting ve kanonun ardından asıl merkez olan Yamula su Sporları merkezi açılıyor. Kayseri, su sporları alanında bambaşka noktaya gidiyor. Şehrimizde her alanda güzel işlere imza atılıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün dualar etmesiyle ‘Su Sporlar Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından ise protokol, su sporları yarışını başlattı.