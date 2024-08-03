Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından hafta sonu Yamula Barajı'nın kıyısına yapılan ‘Su Sporları Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - Su Sporları Merkezi sayesinde dünya sahnesine yelken açacaklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yarın saat 13.00'da gerçekleştirecek olan ‘Su Sporları Tesis’in açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, geçtiğimiz hafta Kayseri’nin denizinde dünyanın üç büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali’ni gerçekleştirdiklerini ve geçen yıl ise Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını ve bundan sonra ise uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir tesis kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Yamula Baraj'ına yüzer iskele ve 'Tatil Köyü' projesini hayata geçirerek, Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz. Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

KUŞÇU SU SPORLARI MERKEZİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

Anadolu’nun iç denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nın kıyısına yapılan Su Sporları Merkezi, toplam 784 metrekarelik bir alana sahiptir. Zemin katı 392 metrekare olup, burada kano deposu ve kano tamir odası bulunmaktadır. Birinci kat da 392 metrekareden oluşmakta, soyunma odaları, mescit ve spor salonu yer almaktadır. Ayrıca, tesisten ayrı olarak inşa edilen kano deposu 210 metrekarelik bir alana sahiptir.

Bu merkez sayesinde Kayseri, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Kuşçu, bu tesisle daha fazla cazibe merkezi haline getirilerek, Anadolu'nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapıldığı ve Türkiye'ye şampiyon sporcuların yetiştirildiği bir yer haline getirilmesi hedeflenmektedir.