Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi 4 mahalleye yeni futbol sahası yapacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Belediye olarak spora ve spor yatırımlarına değer verdiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin 4 mahallede gençlerimiz için futbol sahası yapacağız. Melikgazi olarak elimizden geldiğince gençlerimizin sağlıklı olması, sporu sevmesi ve yapması için belediye olarak çalışıyoruz. İlçe genelinde spora ve sporcuya destek vererek gençleri mutlu edecek spor tesisi yapım çalışmalarına devam ediyoruz. İstiyoruz ki herkes yaşadığı yerden, mahallesinden keyif alsın, huzur bulsun. Gençlerimizin eksiği ve ihtiyacı olan 4 futbol sahamızı mahallelerimize kazandırıyoruz. Çocuklarımızı spora yönlendirerek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın gayreti ile spor alanları yapıyoruz. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyor” dedi.