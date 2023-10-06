Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni yatırımlarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek, Gültepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezi, cami ve kur'an kursu için çalışmaya başladıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'yi daha da güçlendirecek fiziki yatırımları bir bir tamamlamaya çalıştıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak, ilçemiz için elimizden ne geliyorsa tüm imkânlarımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde el birliğiyle çalışmaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hizmet etmek için yoğun mesai içiresinde çalışıyoruz. Gelişen ve artan nüfusa yönelik olarak ihtiyaçlarda artmaktadır. Gültepe Mahallemizde bulunan camimiz çok eskimişti. Statik açıdan sorunları olan altında bazı eski metruk halde dükkanların olduğu bir yerdi.

Biz bu caminin yerine daha nitelikli bir cami, Kur'an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezi yapacağız. 7 hekimli kapasiteye sahip olan aile sağlığı merkezimizde, muaynehaneler, 1 adet tıbbı müdehale odası, 1 adet aşı ve bebek izlem, 1 adet gebe takip odası ve 1 adet laboratuvardan yer alacak. 260 metrekare alan üzerinde inşa edeceğimiz Gültepe Diyanet Eğitim Ve Kültür Merkezimiz ise, tek kattan oluşacak. Burası çocuklar ve erişkinler için ayrı ayrı planlanmış 15’er kişilik 4 adet derslik 2 adet çok amaçlı salon ve 1 adet öğretmen odasından oluşuyor. Zemin ve mahfil katından oluşacak olan Gültepe Camimiz ise 620 metrekare alanda inşa edilecek. Bu üç yapı ortak bir peyzaj alanından beslenecek. Şimdiden ilçemize ve Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.