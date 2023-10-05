Kayseri Talas Belediyesi, düzenlediği program ile Kayseri’de bağ kültürüne özgü sohbet ortamını yeniden canlandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bağdan şehre inme döneminde gerçekleştirilen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’un yanı sıra Kayseri ve Talas’ta bağ kültürünü yaşamış kişiler ile Talas Belediyesi meclis üyeleri katıldı.

Gezegen Düğün Salonu’nda sohbet havası içerisinde düzenlenen programa katılanlar, Kayseri’nin bağ kültürüne dair anılarını paylaşırken Talas ve bağ yaşamına dair bilgiler de sohbet konuları arasında yer aldı.

Program öncesinde kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan Başkan Mustafa Yalçın, Kayseri’nin komşuluk ve dayanışma kültürüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim bir bağ kültürümüz vardı, bizim çocukluğumuzda daha çoktu tabii ki ama bizim akrabalık ve komşuluk kültürümüz hiçbir zaman sarsılmaz. Komşularımız birbirlerini burada görsünler ve muhabbete vesile olsun diye böyle bir toplantı yapmak istedik. Kayserimizin bu komşuluk, misafirperverlik ve hayırseverlik kültürü ile ne kadar gurur duysak azdır. Deprem olur, depremde hep beraber oluruz, yine başka toplumsal olayda hep birlikte hareket ederiz. Kayseri olarak en güzel özelliğimiz birlikte hareket etmektir.”

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Daha sonra konuşan Vali Çiçek de Kayserililerin dayanışma duygusunun yanında mütevazi yapısını anlattı. Kayseri’de göreve başlayalı 1 buçuk yıl olduğunu hatırlatan Vali Çiçek, “1,5 yıldır Kayseri’deyim, buraya dışarıdan gelen birisi olarak, burada en dikkatimi çeken şey buradaki insanların mütevazi olmasıdır. Kibir kimse tarafından sevilmez ama bu şehir kibirden en çok nefret eden yerlerden birisi, gördüğüm budur. Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e de böyle bir programı düzenlediği için, bir araya gelmemize vesile olduğu için teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Tarihçi-Yazar Mehmet Çayırdağ, Talas’ın tarihini anlattı. Talas’ın isim kökeni ve coğrafi yapısını anlatan Çayırdağ, bağ kültürünün de Talas ve Kayseri’deki yerine değindi. Çayırdağ, Başkan Yalçın’a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

BAŞKAN YALÇIN, GECEYİ “KARADUT” ŞİİRİYLE SONLANDIRDI

Çayırdağ’ın ardından kısa bir konuşma yapan Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özsoy ise bağ kültürüne dair anılarını paylaştı. Özsoy, Başkan Yalçın’a programdan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yemek ve çay ikramıyla devam eden sohbet programının sonunda Başkan Yalçın, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Karadut” şiirini okudu.

Programın ardından katılanlara Talas Belediyesi yayınları arasında çıkan “Benim adım Talas” kitabı hediye edildi.

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