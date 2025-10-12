Toplantıda Bakan Yardımcısı Tuzcu, önümüzdeki hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcılarının eşbaşkanlıklarında düzenlenecek Türkiye–Güney Afrika İkili Ulusal Komisyon Toplantısı’nın gündem başlıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin Güney Afrika ve genel olarak Afrika kıtasındaki ekonomik varlığını güçlendirecek yeni iş birliği fırsatları ele alınırken, karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar da istişare edildi.