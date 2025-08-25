Kayseri de Talas Belediyesi'nin Zafer Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nuri Savruk,konseri büyük bir çoşkuyla gerçekleştirildi. Sanatçı sesi ve performansıyla beğeni topladı.Talas’lılar Nuri Savruk’un muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı..KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi yaz akşamlarını Zafer Haftası,kültür etkinlikleriyle süslüyor.. Her yaştan bireyenhitap eden organizasyonlar kapsamında dün akşam Talas Paraşüt Alanında Nuri Savruk Pop Konseri düzenlendi..Kayserili Pop Snarçısı Nuri Savruk, genci yaşlısı herkesin büyük çoşku ile takip ettiği konserde Talaslılar keyifli bir gece yaşadı..

Konseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da takip etti. Paraşüt alanında kalabalığın coşkusuna ortak olan Bakan Yalçın,konser alanında çok büyük bir sevgi gösterisi ile karşılaştı. Vatandaşlar kendisiyle resim çektirmede yarıştı. Başkan Mustafa Yalçın, "Talas yaz etkinliklerin kapsamında çocuk, genç, yetişkin ve ailelerimiz için programlar düşündük. Katılan misafirlerimizin mutluluğunu gördüm. Onların mutluluğunu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz"’ dedi.