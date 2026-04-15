Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu, yaşanan olayı değerlendirerek, “İnegöl Anadolu'nun Dünya'ya açılan kapısı olabilir ve bu vizyonu ortaya koyarak bir çok sektörün gelişimini sağlayabilir” dedi.



Bugün 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı’nda Kayseri Mobilya Fuarının broşürlerinin dağıtılması başta Mobilya sektöründeki dernekler olmak üzere birçok STK tarafından tepki topladı.



Yaşanan olayı değerlendiren Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu yazılı bir açıklama yaptı. Şehitoğlu açıklamasında şu ifadelere verdi;

“Bugün broşür paylaşımı ile ilgili bir haber okudum. Açıkçası bu tarz konulara takılmayı yapısal olarak doğru bulmam. Biz işimizi yapalım tabi ki birileri kendince bir şeyler yapacak. Stratejik ve veriye dayalı çalışmayı severim. Şehrimizin sektörel kümelenme ile yakaladığı ivmeyi ve başarıyı bir de ulusal ve küresel ölçekte mevcut değerlendirmesiyle bakmamız lazım. Şehirlerin ve sektörlerin gelişiminde kümelenme önemli yer edinmekte, sonrası ilerlemesinde de dikey entegrasyon, üretim, yetenek yönetimi, lojistik, tasarım gibi bir çok performans kriteri göz önüne alınmalıdır. Ulusal ölçekte ve küresel ölçekte rakiplerimizle ilgili genel durumu ve karşılaştırmayı detayına girmeden iki grafikle ortaya koymak istedim. Her birinin alt kırılımında detaylar belirlenerek stratejik yol haritası ortaya konulmalıdır ancak güçlü olduğumuz kaslarımız ve geliştirmemiz gereken alanlarımızı özgüvenle ve açıklığı ile tespit edip hareket planı ortaya koymalıyız.

Sadece satmaya odaklı bir yapılanma hiç bir sektörü bir yere getirmediği gibi sahip olduğumuz enerjiyi de tüketir. Özellikle küresel entegrasyon ve küresel tedarik zinciri içerisinde lojistik merkez olma potansiyeli olan şehrimiz işbirliği yapılması hissedilen bir merkeze dönüşmelidir.

Bugün Foshan küresel ölçekte yüksek sermaye hareketiyle ölçek ekonomisini ve beraberindeki dikey entegrasyonu sayesinde rekabet avantajı yaratan bir merkez konumuna gelmiştir. Bizim yapmamız gereken ortak hedef doğrultusunda küresel merkez olma vizyonunu ortaya koyabilmekten geçmektedir.

Bunun için lojistik merkez, küresel işbirlikleri, küresel ve ulusal tedarik zincirler ile küresel pazar yeri olabilme vizyonu ile hareket edebilme yolculuğu şehrimizi işbirliği yapılması gereken odak noktası haline getirecektir. İnegöl Anadolu'nun Dünya'ya açılan kapısı olabilir ve bu vizyonu ortaya koyarak bir çok sektörün gelişimini sağlayabilir.”