Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bugün oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, saat 21.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Fatih Tokail, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.