Tekirdağ’ın Muratlı-Süleymanpaşa yolunda kontrolden çıkarak önce tarlaya, ardından orta refüje çarparak durabilen tırın kaza anları, araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa’dan Muratlı istikametine doğru seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yolun sağındaki tarlaya, ardından yolun solundaki orta refüje çarparak durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza anı ise arkasından gelip durarak kazadan kurtulan aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.