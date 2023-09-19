Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından etrafa bıçakla saldıran sürücü tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih Mazlum (35), aracıyla önünde seyreden Abdulhalim S. (20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından sinirlenen Abdulhalim S., kendisine çarpan sürücünün aracının kapısını tekmeledi. Bu duruma sinirlenen Fatih M. ise elindeki bıçakla Abdulhalim S.’yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında Abdulhalim S. kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elinde bıçakla tehlike saçan Fatih M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan kavga ve kovalamaca ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İfadesinde "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenilen sürücü Fatih M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.