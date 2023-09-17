

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü Yunus Emre Kurucan (18)'ın ölümüne neden olan sürücü mahkemece tutuklandı.

Kaza cuma akşamı saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre Kurucan (18) yönetimindeki 16 BEP 744 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkış yapan

Şükran T.(49) yönetimindeki 16 AIM 555 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrilerek park halindeki 34 HS 7560 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen kadın sürücü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAHREDEN DETAY

Kazada hayatını kaybeden gencin, acı dolu hikayesi yürek burktu. Kazada ölen gencin, babasının annesini öldürüp hapse girdiği, genci ise amcasının yetiştirdiği öğrenildi.