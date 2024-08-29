Kandıra yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Büyükşehir İtfaiye eri Oğuz Gökçe için Yahya Kaptan Müfrezesinde tören düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kandıra yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri Oğuz Gökçe için Yahya Kaptan Müfreze binasında tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da katıldı. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları, hayatını kaybeden Oğuz Gökçe’ye sirenlerle veda etti.

KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kandıra yolunda motosikletle otomobilin çarpışması sonucu Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Müfrezesinde görevli itfaiye eri Oğuz Gökçe hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Gökçe’ye görev arkadaşlarının vedası için tören düzenlendi. Gökçe’nin cenazesi Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze binasına getirildi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Oğuz Gökçe’nin eşi Esra Gökçe, akrabaları ve meslektaşları katıldı.

HELALLİK ALINDI

Törende kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, “Gebze müfrezemizde görev yapan Oğuz kardeşimizi bugün elim bir kazada kaybettik. Biz kendisinden, çalışmasından memnunduk. Hepimiz çok üzgünüz. Allah kardeşimize rahmet eylesin” ifadesini kullandı. Helallik alınmasının ardından görev arkadaşları Gökçe’ye sirenlerle veda etti.