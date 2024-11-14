Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motokuryenin, yerde ambulans beklediği esnada telefonla konuşmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaza, Servetiye Caddesi’nde ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil ile motokurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motokurye yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş, cep telefonu ile kaza bölgesini kayıt altına aldı. O esnada, yerde yaralı şekilde yatan motokuryenin cep telefonu ile konuşmayı sürdürmesi dikkat çekti. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile alakalı inceleme başlattı.