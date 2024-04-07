Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kazakistan Temsilciliği ve Kazakistan Ahıska Türk Milli Merkezi tarafından Kazakistan’ın Almatı şehrinde iftar programı düzenlendi.

Programa; Türkiye Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kazakistan Ülke Temsilcisi İsmihan Kassanov, Kazakistan Müslümanları İdaresi Müftüsü Baş Danışmanı Şeyh-ul-Islam Alsabekov Muhammed-Hüseyin Kahy Usmanuly ve Kazakistan Müslümanları İdaresi Almatı Müftüsü Tolebi Dadiluly Ospan katıldı.

Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, etkinliğin önemini vurgulayarak, Türkiye’nin Kazakistan’daki Ahıska Türkleri topluluğuyla olan dayanışmasının devam edeceğini belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da Ahıska Türkleri arasında dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri’nin kültürel miraslarını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabalarının da altını çizdi.

Dünyanın 9 ülkesinde yaşayan 650 bin Ahıskalı Türk’ün 200 binden fazlası Kazakistan’da yaşıyor.