Bursa'nın Mudanya ilçesinde, trafik akışının hızlı olduğu bir an da arıza yapan bir otomobil, sol şeritte durarak trafiği tehlikeye soktu. Ancak, arkadan gelen bir araç sürücüsü, son anda yaptığı dikkatli manevra sayesinde kazayı önledi. Kaza anı, Güzelyalı girişine yakın noktada yaşandı. Şehir merkezinden Mudanya istikametine ilerleyen sürücü, aracının arıza yapmasıyla sol şeritte mahsur kaldı. Bu sırada, aynı yönde seyreden başka bir araç sürücüsü, hızlı refleksleri ve güvenli takip mesafesi sayesinde kazayı ucuz bir şekilde atlattı.