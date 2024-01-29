Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde; Kazdağları Hanlar mevkiinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde Kazdağları’nda başlayan kar yağışı gün içinde aralıksız devam etti. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri Edremit, Kalkım Karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar. Karayolunda bazı araçların kar yağışı nedeniyle kayarak şarampole düştüğü bazı araçların ise ilerlemekte güçlük çekince yol kenarlarında terk edildiği görüldü. Kazdağları’nda kar yüksekliği 10 santimetreyi aştı. Kar yağışının Salı günü akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililer sürücülerin özellikle gece saatlerinde bu yol kesimini mecbur olmadıktan sonra kullanmamalarını ve bu yolda seyahat edeceklerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmadan yola çıkmamalarını ikaz ettiler.