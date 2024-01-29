Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hayvsanseverler, karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara kuru ot, saman, buğday, yulaf ve yaklaşık 500 kilogram ekmek bıraktı.

Hayvanseverler, yüksek kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Bu çerçevede, Akyazı Acelle Yaylası’nda Vedat Yazıcı ve Selçuk Yazıcı, kış şartlarında yaban hayvanlarına destek gayesiyle yemleme çalışması yaparak, bölgedeki farklı noktalara kuru ot, saman, buğday, yulaf ve yaklaşık 500 kilogram ekmek bıraktı.