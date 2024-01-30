Çanakkale’nin yüksek kesimlerine yağan kar etkili oldu. Bayramiç ilçesinde yer alan Kazdağları beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu.

Meteorolojinin dün Çanakkale’de fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çanakkale merkez ile Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga’nın yüksek kesimlerindeki köylerde etkisini sürdürüyor.

Bayramiç ilçesinde yer alan Kazdağları’nın uzantılarının yer aldığı bölgelerde ağaçlarda oluşan kar birikintileri adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Öte yandan yetkililer, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını belirtti.