Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın bulunması için AFAD, Jandarma, Baldak ve SAR ekipleri bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü. Kayıp şahıs ekipler tarafından Kazdağları’nda Kavgalıçavdar mevkiinde sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te Kazdağları’nın eteklerinde Hacıarslanlar Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki M T’dan ailesi ve yakınları 4 gündür haber alamıyordu. Kayıp başvurusunun ardından bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama kurtarma derneklerinden Baldak, Adat ve SAR ekipleri sevk edildi. Toplam 18 kişilik ekip Murat Tuzlu’ya ulaşmak için Kazdağları’nda 3 gündür arama faaliyeti gerçekleştiriyordu. Ekipler sabah saatlerinde kayıp M.T.’yı Kalkım Yolu, Kavgalıçavdar mevkiinde sağ olarak buldu. M.T. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek ailesi ile buluşturuldu.