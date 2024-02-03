Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında MKY İzmit Belediyespor, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol’u 77-71 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Semih Vural, Fatma Öztürk, Mustafa Gürhan Soysal
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 17, Gergana İvanova 10, Sierra Lashe Calhoun 2, Ayşe Cora 18, Özge Özışık 6, Başak Altunbey, Jaime Nared 24, Ferda Yıldız
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Bursa Uludağ Basketbol: Oumoul Khairy Sarr Coulibaly 5, Tuba Poyraz 19, Eda Şahin 5, Shaqwedia Montrelle Wallace 16, Channon Tiara Fluker 10, Gülfer Tokatlı, Trinity Essence Baptiste 16
Başantrenör: Mehmet Gümüşsoy
1.Periyot: 20-21 (Bursa lehine)
İlk yarı: 38-42 (Bursa lehine)
3.Periyot: 57-58 (Bursa lehine)
Kaynak: iha