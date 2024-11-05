Keçiören Belediyesi tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında “LÖSEV ve Lösemi Farkındalık Semineri” düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Lösemi Çocuklar Haftası'na özel farkındalık semineri düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Lösemiyle mücadelede her zaman çocuklarımızın yanındayız. ‘Sevgi, iyilik ve umut dolu mücadelemizin sonunda biz kazanacağız’ diyen yavrularımızın destekçisi olan, bu mücadelede emek veren LÖSEV’e, gönüllülerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen seminerde, LÖSEV Kurumsal Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Leyla Aşık ve LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Selen Şensöz tarafından LÖSEV'in kuruluşundan, LÖSEV Hastanesine ve faaliyetlerine kadar birçok konu anlatıldı.

Seminerde, lösemi konusunda farkındalığın önemi vurgulanırken LÖSEV’e ilişkin yanlış veya eksik bilinen konular tek tek ele alınarak doğrusu paylaşıldı. Lösemiyle mücadeleyi geniş halk kitlelerine yaymanın önemi vurgulanarak, löseminin bulaşıcı olmadığının altı çizildi.

Lösemiyle mücadelede gönüllü ve bağışçı olmanın önemli olduğu belirtilerek, gönüllülerin hangi faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.