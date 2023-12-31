Tekirdağ’da bir kedinin uçuşa hazırlanan dron cihazına defalarca pati attığı anlar hem cep telefonu hem de dron kamerasına yansıdı.

Tekirdağ’da dron cihazını fark eden meraklı kedi peşine düştü. Cihazı fare zanneden kedi, ilk etapta belgesel filmlerindeki gibi avına yaklaşmaya çalıştı. Daha sonra av sandığı cihazın kaçmadığını anlayan kedi, cihazın başına gelerek dronun pervanelerine defalarca pati attı.

Meraklı kedi, dron cihazının çalıştırılmasıyla kısa bir korku yaşayarak geriye sıçradı.