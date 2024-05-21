Beşiktaş’ta okulca sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde duran kediyi camdan aşağı ittirerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınav gözetmeni, hakim karşısına çıktı.

Beşiktaş’ta 23 Mart 2024’te okulca sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirerek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ferhat A.’nın yargılanmasına başlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya okul adına avukat da katıldı.

“Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu”

Duruşmada savunma yapan sanık Ferhat A., suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Olayın yaşandığı liseye gözetmen olarak ilk kez gitmiştim. Sınav başladığında hava sıcak olduğundan pencere açıktı. O sırada kedi camdan sınıfa atladı ve sınavdaki öğrencilerin dikkati dağıldı. Ben de kediyi kucağıma alıp, geldiği camın korkuluğuna bırakarak kenarına bıraktım ve camı kapattım. Kediyi camdan aşağı atma niyetim yoktu” ifadelerini kullandı.

“Ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz”

Savunmasında kedinin düştüğünü fark etmediğini belirten Ferhat A., “Bu süreçte manevi olarak çok yıprandım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailem ve ben sürekli hakaretlere ve küfürlere maruz kalıyoruz. İtibarım yerle bir edildi. Olay günü akşam 17.00’a kadar okuldaydım. O gün kimse bana bir şey söylemedi. Olaydan 3 gün sonra çalıştığım şirket beni aradı, benden savunma istedi. Böyle bir suç işlemedim, beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kendisi itibar suikastına uğramıştır”

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, öğrencilerin beyanlarında herhangi bir kedinin atıldığına dair şikayetin bulunmadığını söyleyerek, “Öğrenciler bu kedinin sürekli pervazlarda gezdiğini söylüyor. Sanık olay günü sınıfa giren kediyi camdan atmamış, gezdiği pervaza geri bırakmıştır. Müvekkilim okumak için çalışmak zorunda ve kendisi itibar suikastına uğramıştır, kasıtla suç işlememiştir. Beraatini talep ediyorum” dedi.

“Öğrenciler kediyi düşerken gördüklerini, bakmak istediklerinde sanığın izin vermediğini söylediler”

Olayın yaşandığı okulun müşteki avukatı da beyanında, “Yaralanan kedi okulumuzda bakımını üstlendiğimiz ve etrafta gezinen onlarca kediden bir tanesidir. Kedinin tedavisini okulumuz üstlenmiştir. Öğrenciler bizlere kediyi düşerken gördüklerini, bakmak istediklerinde sanığın izin vermediğini söylediler. Kedinin tedavisini üstlendik ve tamamlandı, sanık bu masrafları karşılamadı” ifadelerini kullandı.

Olay günü sınıfta bulunan öğrencilerin tanık olarak dinlenmesine hükmetti

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay günü sınıfta bulunan yaşı 15’in üzerinde olan öğrencilerin mahkemede tanık olarak dinlenilmelerine ve sanık Ferhat A.’nın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhat A.’nın sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda sınıf penceresinin önünde bulunan ve okulca sahiplenilen kediyi camdan aşağı ittiği, yüksekten düşen kedinin yaralandığı, iç kanama ve kemik kırığı tespit edildiği yer aldı. İddianamede şüpheli Ferhat A. hakkında ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.