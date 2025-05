Başlangıçta kullanılan bu karışım, maya, süt proteini ve bakteri içermektedir. Mayhoş, kremsi bir tada sahiptir ve içerdiği probiyotik sayesinde içen kişiye birçok yönden faydalar sağlar.

En fazla mandıra sütünden yapılır, ancak aşağıda yer alan ve süt içermeyen birçok üründen de alternatif olarak üretilebilir:

Hindistan cevizi sütü

Keçi sütü

Pirinç sütü

Hindistan cevizi suyu

Fermente (mayalanmış) bir ürün olduğu için az miktarda laktoz içerir. Bu yüzden laktoz intoleransı olan kişiler rahatlıkla içebilir.

Süt veya yoğurt üretimi yapılan iş yerleri yakınında veya marketlerdeki süt ürünleri satılan reyonlarında rahatlıkla bulabilirsiniz. Kefir, daha çok sindirimi kolaylaştırmak için kullanılır.

Kefir ve Yoğurt Arasındaki Farklar

Kefir bazen yoğurt ile neredeyse aynı ürün kategorisine sokulmaktadır ancak bu tam olarak doğru değil. Elbette kefir ve yoğurdun ortak olan birçok yönü var. Örneğin, her ikisi de kaymaklı ve mayhoş bir tada sahip. Bununla birlikte her ikisi de geleneksel olarak sütten yapılır. Ayrıca her ikisi de içeriğinde bol miktarda protein, kalsiyum, B vitamini, potasyum gibi minerallere ve probiyotiklere sahip.

Ancak sahip oldukları bu ortak yanların dışında bariz farklı özelliklere de sahipler. Örneğin kefir, genel anlamda yoğurttan daha fazla yağ oranına sahip. Aynı zamanda yoğurttan daha fazla protein ve probiyotik içerir. Yoğurdun kıvamı daha yoğun iken, kefir nispeten daha ince bir yapıya sahiptir. Bu yüzden tüketen kişi için kefir, harika bir içecek yerine geçebilir.

İki gıdanın elde ediliş şekilleri de farklıdır. Kefir oda sıcaklığında mayalanırken, yoğurt türlerinin çoğu oda sıcaklığının altında kültürlenmeye başlar. Ayrıca kefir yoğurda göre çok daha fazla sayıda ve farklı tipte sağlıklı bakteri içerir. Bu yüzden gastrointestinal (sindirim) sistem için daha iyidir. Kefirin aktif mayası, yoğurdun mayasından daha fazla besinsel değere ve faydaya vardır.

ÖZET

Kefir ve yoğurt ortak birçok özelliğe sahipler, ancak bununla birlikte birçok farklı özellikleri de mevcuttur. Kefir ve yoğurt, özellikle sahip oldukları kıvam, besin içeriği ve elde ediliş biçimleri bakımından birbirlerinden çok büyük farklılıklar sergilerler.

Kefirin Faydaları

Kefir, özellikle son yıllarda oldukça yaygın olmaya ve istediğimiz her yerde bulunmaya başladı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kefirin sağlığımız için sağladığı faydalardır.

Kefir, yapısında bol miktarda protein, B vitamini, potasyum ve kalsiyum içerir. Bu sebeple besin açısından oldukça zengindir. Özellikle içerdiği kalsiyumun kemiklerinizin güçlenmesine muazzam katkısı olur. Protein güçlü kaslara sahip olmanıza yardımcı olurken, potasyum da kalp sağlığınız için gerekli bir mineraldir.

Probiyotikler, kefirin sağlığımız için bize sunduğu en güzel armağandır.

Kefirin faydaları şunlardır:

Gastrointestinal (sindirim sistemi) kanalı içindeki sağlıklı bakteri oranını artırmak

Özellikle antibiyotik tedavisinin sonrasında ishali tedavi etmek veya önlemek

İrritabl bağırsak sendromunu tedavi etmek veya semptomlarını hafifletmek

Gastrointestinal enfeksiyonları azaltmak veya önlemek. Bu tür rahatsızlıkarın iyileşme sürecini hızlandırmak

Vajinal enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek ve tedavi etmek

Kefirin sağlımıza olan faydaları sadece probiyotikler ile sınırlı değildir. Yapılan çalışmaların bir tanesinde, yedi gün boyunca kefir tüketen farelerin, anti-enflamatuar (iltihap sökücü) ve iyileştirici etkiler yaşadığını buldu. Başka bir çalışmada ise, kefirin kolesterolü düşürmede ve bağışıklık sistemini güçlendirmede faydalı olabileceği tespit edildi.

Kefirin bir besin olarak tüketilmesi konusunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bu yüzden kefirin diğer probiyotik takviyelere göre daha az yan etkisinin olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda kefir, diğer probiyotik takviyelere göre beslenme açısından daha yoğundur. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, çeşitli türden bakteriler içeren sağlıklı bir bağırsak biyomunun, vücuda olan daha başka yararlarını keşfetmeyi hedeflemektedir.

ÖZET

Kefir ve yoğurdun ortak birçok özelliği olmasına rağmen, birçok farklı özellikleri de mevcuttur. Bilhassa sahip oldukları yoğunluk, besin içeriği ve üretim şekilleri bu farklılıklardan birkaç tanesidir. Besin değeri, içerdiği birçok vitamin ve mineral sebebi ile oldukça zengindir. Ayrıca , sağlam bir protein ve probiyotik deposudur. Çok yoğun miktarda probiyotik içermesine rağmen, gıda maddesi olduğu için diğer probiyotik takviyelere göre daha az yan etkiye sahiptir.

Kefirin Yan Etkileri

Yazımın bu bölümüne kadar hep kefirin vücuda sağladığı faydalardan bahsettim. Sayılamayacak kadar çok faydası var olmakla birlikte bazı yan etkileri de mevcuttur. Bu yan etkiler arasında kabızlık ve karın kramplarını sayabiliriz. Sözünü ettiğim rahatsızlıklar özellikle tüketmeye ilk başladığımız zamanlarda sık görülmektedir.

1-5 yaş arası çocuklar için güvenlik açısından herhangi bir problem oluşturmadığı kabul edilmektedir, ancak yine de endişelerinizi gidermek adına çocuğunuza içirmeden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

1 yaşın altındaki çocuklar inek sütü ve inek sütünden üretilmiş ürünleri tüketmemelidir. Çünkü bu yaştaki çocuğun tüketeceği tek besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü, probiyotikler de dahil olmak üzere çocuğun ihtiyacı olan bütün besinleri bünyesinde barındırır.

AIDS veya bağışıklık sistemini zayıflatan başka tür hastalıklarınız varsa, kefir içmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aynı şekilde otoimmün hastalıkları olan kişiler de kefir tüketmeden önce doktorlarıyla konuşmalıdır. Her ne kadar kefirdeki bakteriler güçlü bağışıklık sistemi olan insanlar için faydalı olsa da, bağışıklık sistemleri yeterince güçlü olmayan kişilerde enfeksiyonların oluşmasına veya mevcut durumlarının daha da kötüleşmesine sebep olabilir.

Kefir, bazı kişilerin beslenme listesinden çıkardığı kazein proteinleri içerir. Eğer siz de kazeinleri beslenme planınızdan çıkardıysanız, kefir tüketmek yerine ona eşdeğer başka bir probiyotik denemenizde yarar olabilir.

ÖZET

Kefir son derece güvenilir ve yan etkisi çok az olan bir besin maddesidir. Başlıca yan etkileri kabızlık ve karın kramplarıdır. Bağışıklık sisteminizi zayıflatan rahatsızlıklarınız mevcut ise kefir içmeden önce doktorunuza danışmanız sizin için daha iyi bir seçim olacaktır.

Kefir Hakkındaki Araştırmalar Ne Diyor?

Hepsi olmasa da yapılan araştırmaların çoğu olumlu sonuçlandı. Hatta yapılan çalışmalardan bir tanesi, kefirin güçlü antimikrobiyal, antienflamatuar, antioksidan ve anti-tümör özelliklere sahip olduğunu tespit etti.

Araştırmalar, kefirin birçok yönden sindirim sisteminin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Kefirin sindirim sistemine sağladığı faydalar arasında doğrudan patojen inhibisyonu sağlaması ve sağlıklı bakteri üretiminin arttırılmasına yardımcı olması vardır. Ayrıca peptik ülserlerin tedavisinde bile etkili olabilir.

SONUÇ

Kefir, çoğu insanın tüketmesinde herhangi bir sakınca olmayan bir besin maddesidir. Tek bir porsiyonu bile vitamin ve deposudur. Ayrıca kefir, günlük tüketim için de son derece uygundur. Düzenli bir şekilde tüketilen kefir, vücutta bulunan birden fazla sistemde sağlıklı ve sağlam bir bakteri dengesi oluşturmaya ve bu sistemleri korumaya yardımcı olabilir. Kefir hem güvenilir, hem de çok az yan etkisi olan bir besin kaynağıdır. Yan etkilerinden bazıları kabızlık ve karın kramplarıdır. Bağışıklık sisteminizi zayıflamasına sebep olan bir rahatsızlığınız varsa önce mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. Şimdiye kadar kefir hakkında yapılan araştırmalar çoğunlukla olumlu sonuçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalar bu içeceğin antimikrobiyal, antienflamatuar, antioksidan özelliklere de sahip olduğunu da göstermiştir.